Диапазон номеров маршрутов столичных автобусов расширится за счет пригородных. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили на предприятии «Столичный транспорт и связь».

Мингорисполком и Минский облисполком внесли изменения в совместное решение, действующее с 2009 г. В соответствии с этими изменениями для городских маршрутов общественного транспорта освобожден диапазон номеров с 200-го по 299-й.

— Подобное расширение диапазона происходило не раз даже в советские времена — по мере роста города, — рассказали в ГП «СТС». — Сейчас нумерация городских маршрутов ведется с № 1 до 199, а пригородные исчисляются с 200-го. Однако номера для столичных маршрутов уже исчерпаны, ко многим цифрам приходится добавлять буквы (а, б, в, д). Если их отбросить, то сегодня действуют более 210 городских автобусных маршрутов.

В связи с этим в ближайшее время произойдет массовая перенумерация пригородных автобусных маршрутов, осуществляющих перевозки пассажиров в регулярном сообщении. Основные пригородные будут начинаться на 3** и 4**, сезонные — на 8** (раньше они стояли в общем ряду), временные — на 9** (это маршруты, которые организуются на определенные мероприятия на несколько дней или на периоды дорожно-строительных работ). А 2** теперь начнут присваивать городским маршрутам.

Изменения также коснутся пригородных маршрутных такси, имеющих трехзначные номера: они станут четырехзначными. Подробности пассажирам будут сообщать по мере присвоения новых номеров.