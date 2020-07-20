Решением проблемы утилизации медицинских препаратов, которые скапливаются в аптечках горожан, заинтересовались депутаты Мингорсовета. Об этом, как передает «Минск-Новости», во время прямой телефонной линии сообщил председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.

Пока только в одной столичной поликлинике есть пункт приема просроченных лекарств, в то время как ежегодно в мусорные контейнеры или мусоропроводы, а затем на свалку, перекочевывают тонны таблеток, мазей и жидких лекарственных препаратов из квартир минчан. Некоторые из этих препаратов токсичны и способны нанести вред окружающей среде. Ситуацию решено исправить, предоставив людям возможность передать свои просроченные препараты на утилизацию.

— Совместно с экологами и другими заинтересованными службами хотим реализовать такой социально-экологический проект: чтобы в Минске во всех поликлиниках и, возможно, в аптечной сети появились пункты приема лекарств от жителей, — сказал А. Бугров.