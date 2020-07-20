Сертификаты ЦТ начнут выдавать с 24 июля. А подать документы в вузы можно будет с 25 июля.

Прием документов проводится по 31 июля. В этом году, кстати, число бюджетных мест в стране выросло более чем на тысячу, а количество выпускников 11-х классов уменьшилось почти на 3 тысячи. Значит, шансов учиться бесплатно у абитуриентов прибавилось, сообщает Mlyn.by.

С проходными баллами прошлых лет абитуриенты могут ознакомиться на официальных сайтах учреждений образования. Кроме того, вузы на протяжении всей вступительной кампании будут выкладывать информацию о количестве абитуриентов, претендующих на ту или иную специальность, соответствующих баллах. Если молодые люди будут видеть, что конкурс высокий и они вряд ли смогут поступить на бюджет, могут в любой момент подать документы на другую специальность в том же вузе или в другом. Делать это можно сколько угодно раз в период приема документов. Единственное, запрещается поступать одновременно в два учреждения образования.

При этом ряд вузов устраивают общий конкурс. То есть абитуриент, подавая документы, указывает, какую специальность хочет получить. Если вдруг туда не проходит по конкурсу, ему перед зачислением предлагают другую специальность, где его баллов хватает, либо же сможет учиться на платной основе.

Кстати, при подаче документов абитуриент может сразу указать, что готов учиться платно, если ему не хватит проходных баллов на бюджет. В таком случае в конкурсе на платное обучение он будет участвовать автоматически, если не поступит на бесплатное.

Списки поступивших вузы опубликуют до 11 августа.