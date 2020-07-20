«Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу. RIP», — написал в своем твиттере Андрей Малахов.

С 2011 года Беляев боролся с онкологическим заболеванием. Последние дни он провел в реанимации, сообщает РБК.

Александр Беляев родился в Москве в 1949 году. Он окончил географический факультет МГУ. После этого работал в Институте географии РАН и основал группу «Меркатор», занимавшуюся созданием метеорологической инфографики.

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ. Также в разные годы он вел передачи «Сразись с нацией», «Солнечно. Без осадков», «Азбука синоптика» и другие.