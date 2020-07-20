Сообщение о том, что главный редактор «Хартии’97» Наталья Радина помогла Светлане Тихановской вывезти детей в Евросоюз, появилось в телеграм-канале «Выборы. Беларусь».

Информацию о том, что дети Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси, TUT.BY подтвердила сама кандидат в президенты.

— Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать, — сказала Светлана Тихановская.

Напомним, в середине июня Светлана Тихановская сообщила, что ей поступают угрозы в адрес нее и ее детей.