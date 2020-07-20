Стали известны подробности жуткого ДТП, в котором погибла 16-летняя велосипедистка

Авария случилась 18 июня примерно в 21.40 на улице Федюнинского в Гомеле, на выезде в сторону аэропорта.

Под колесами авто оказались несовершеннолетние велосипедисты. 16-летняя девушка умерла на месте, 16-летний парень попал в реанимацию, сообщает издание Сильные Новости.

Как пишет УВД Гомельского облисполкома, водитель «ВАЗа» имел признаки алкогольного опьянения. После удара парень оказался в кювете, а девушку отбросило на проезжую часть под колеса другой машины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, водитель задержан.