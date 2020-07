View this post on Instagram

Кэптан, Поплавок, Боцман. С записью сразу двух альбомов стали реже видеться, вот и соскучились! ⠀ P.S. Старший тоже занят. Репает в Л98 и Дихлофосе (группа Саши и Сирожы). Ждём подмогу от малых! ⠀ #федормихалок #макармихалок #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #дети #семья