У 48-летнего Сергея Михалка и 43-летней Светланы Зеленковской родился третий сын. О радостной новости счастливые родители сообщили в своих социальных сетях.

Сообщается, что малыш по имени Мирон родился 18 июля.

Сначала о рождении сына написал в своих соцсетях Сергей Михалок, но понять суть сообщения смогли немногие, а лишь те, кто был в курсе.

«Появление важной персоны. Главного Михалка. Нового», — написал музыкант.

Позже радостью поделилась и Светлана: «Вчера я стала мамой четверых! 18.07.2020 в 12-12 пришел Новый человек в этот мир — МИРОН ! Мирон Сергеевич Михалок вес: 3380, рост: 53. Пришел легко! Потому что, Мир Он! Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, я напишу попозже, потому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока , но всё было очень интересно и удивительно! Я бы даже сказала, ошеломительно! Мир он такой: удивительный, поразительный, ошеломительный!!!».

У Сергея и Светланы уже есть два совместных сына Макар (7 лет) и Мирон (1 год). Также от первого брака у Сергея есть сын Павел, который уже взрослый и играет в слайд-проекте отца Drezden, а у Светланы есть дочь от первого брака, которую зовут Аксинья.

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