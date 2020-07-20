У 48-летнего Сергея Михалка и 43-летней Светланы Зеленковской родился третий сын. О радостной новости счастливые родители сообщили в своих социальных сетях.
Сообщается, что малыш по имени Мирон родился 18 июля.
Сначала о рождении сына написал в своих соцсетях Сергей Михалок, но понять суть сообщения смогли немногие, а лишь те, кто был в курсе.
«Появление важной персоны. Главного Михалка. Нового», — написал музыкант.
Позже радостью поделилась и Светлана: «Вчера я стала мамой четверых! 18.07.2020 в 12-12 пришел Новый человек в этот мир — МИРОН ! Мирон Сергеевич Михалок вес: 3380, рост: 53. Пришел легко! Потому что, Мир Он! Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, я напишу попозже, потому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока , но всё было очень интересно и удивительно! Я бы даже сказала, ошеломительно! Мир он такой: удивительный, поразительный, ошеломительный!!!».
У Сергея и Светланы уже есть два совместных сына Макар (7 лет) и Мирон (1 год). Также от первого брака у Сергея есть сын Павел, который уже взрослый и играет в слайд-проекте отца Drezden, а у Светланы есть дочь от первого брака, которую зовут Аксинья.
View this post on Instagram
Серьёзные вопросы. Появление важной персоны. Главного Михалка. Нового😎 ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #newмихалок
View this post on Instagram
Я как и этот подсвечник свечусь уже второй день 😂🤩💫. Вчера 18.07.2020 в 12-12 пришёл Новый человек в этот мир — МИРОН ! Мирон Сергеевич Михалок. Вес : 3380 Рост: 53. Пришёл легко! Потому что, Мир Он! Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие,я напишу попозже,потому как мне надо собраться с мыслями ,чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока , но всё было очень интересно и удивительно! Я бы даже сказала,ошеломительно! Мир он такой : удивительный,поразительный,ошеломительный!!!💫💫💫🤩🤩🤩🥳🥳🥳 Шарики в коробке были синие 🌎
https://www.instagram.com/p/CCYj1MznJf3/?utm_source=ig_web_copy_link
View this post on Instagram
Кэптан, Поплавок, Боцман. С записью сразу двух альбомов стали реже видеться, вот и соскучились! ⠀ P.S. Старший тоже занят. Репает в Л98 и Дихлофосе (группа Саши и Сирожы). Ждём подмогу от малых! ⠀ #федормихалок #макармихалок #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #дети #семья