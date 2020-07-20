Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений заявил, что каждый банкир должен персонально отвечать, какие финансы привлек в страну.

«Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков», — посетовал Александр Лукашенко. По мнению президента, банкирам стоит искать “длинные и дешевые деньги” для кредитования инвестпроектов в стране.

“У вас должно быть, как в правительстве: каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Сидя в конторе Нацбанка этого не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты. И не только с россиянами, но и в Европе, Америке, Китае, других местах, чтобы привлечь денежные ресурсы”, — заявил действующий президент.

В то же время, Александр Лукашенко заявил, что ждет “от Национального банка решительных шагов по дальнейшему развитию финансовой системы, и прежде всего поддержке реального сектора экономики, укреплению доверия к национальной валюте и повышению защищенности населения”.

“Банковская система должна служить белорусскому народу”, — заявил Александр Лукашенко.

Действующий президент обратил внимание, что перед новым составом правительства поставил задачу не просто не допустить падения национальной экономики в этом году.

«Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году», — сказал глава государства.