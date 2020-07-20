Президент Беларуси назначил новых руководителей в правление Национального банка. Он отметил, что банковская система должна служить белорусскому народу.

Вакансию заместителя председателя правления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая.

На второй срок полномочий члена правления назначена начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина. Членами правления Национального банка также стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

«Я полагаю, что кандидатуры членов правления Национального банка проработаны?» — спросил Александр Лукашенко. Президент отметил, что сегодняшние назначения стали поводом для краткого и, как он рассчитывает, содержательного разговора с руководством Национального банка о ситуации в банковской сфере и в целом в экономике.