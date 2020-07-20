Ученые прогнозируют тектонический разлом Восточной Африки через пять-десять миллионов лет, в результате которого образуется новый океан, передает телеканал NBC News.

Еще в 2005 году в регионе Афар в Эфиопии образовалась трещина. К настоящему времени ее протяженность увеличилась до 56 километров. Связано это с тем, что участок находится стыке трех тектонических плит – они медленно отделяются друг от друга.

«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим», – сообщил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

По словам ученых, движение плит вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы. Наблюдение продолжается.