Об этом на своей странице в Фэйсбуке в интернете сообщила сама кандидат в президенты.

Михаил Чигирь, которому сейчас 72 года, был премьер-министром страны в 1994 – 1996 годах. Делал попытку баллотироваться на пост президента страны в 2001 году, но не набрал 100 тыс. подписей за свое выдвижение. Зато поддержал единого кандидата, которым стал тогда Владимир Гончарик. В 2010 году на президентских выборах был доверенным лицом Ярослава Романчука.

Его помощниками стали ее отец миллионер Анатолий Труханович и оппозиционер Игорь Ляльков.

Как сообщила Анна Канопацкая, эти люди – ядро ее команды, они принимали участие в написании ее предвыборной программы.