елЛукашенко согласовал назначение Сергея Черткова генеральным директором Могилевского завода лифтового машиностроения. До этого он занимал пост заместителя гендиректора по коммерческим вопросам.

Отец Черткова, Валерий Чертков возглавлял Могилевский завод транспортного машиностроения («Могилевтрансмаш») и был президентом Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Нынешний руководитель предприятия Борис Ковалевский снят с должности за совершение коррупционного преступления, сообщает БелТА.