Белорусские IT-специалисты занимают второе место в мире по уровню квалификации, считают эксперты глобальной образовательной платформы Coursera.

Платформа, основанная профессорами информатики Стэнфордского университета, ежегодно публикует Global Skills Index, определяющий страны, представители которых лидируют по различным профессиональным показателям. По оценке экспертов, в рейтинге 2020 года тройку стран-лидеров по общему уровню квалификации IT-специалистов составили Россия, Беларусь и Швейцария.

Также Беларусь вошла в топ-10 стран мира по уровню специалистов в отрасли Data Science («наука о данных»), заняв восьмое место. В первую тройку по этому показателю составители Global Skills Index включили Россию, Швейцарию и Бельгию.