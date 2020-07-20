Белорус Роман Волознев завоевал Гран-при конкурса эстрадной песни XXIX "Славянского базара"

Представитель Беларуси Роман Волознев завоевал Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни XXIX «Славянского базара в Витебске», передает БЕЛТА.

По итогам двух конкурсных выступлений с композицией собственного сочинения «Свяча» на стихи Максима Богдановича и мировым хитом Autumn Leaves он набрал 134 балла. Из фестивального Витебска победитель увезет заветную «Лиру» и денежную премию в размере $20 тыс. Также он отмечен специальной премией имени Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство и специальным призом Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Первую премию престижного конкурса и спецприз получила украинская певица Элина Иващенко, также набравшая 134 балла. Сердца жюри и публики покорило ее душевное исполнение.

Лауреатом второй премии стала Каролина Лындо из Литвы. Хит Полины Гагариной «Навек» и I Have Nothing Уитни Хьюстон принесли артистке 131 балл.

Третью премию разделили представительница Боснии и Герцеговины Ивона Одицки и Хансултан из Казахстана.

Специальный приз президента Беларуси «Славянская надежда» присужден Элине Иващенко. Конкурсантка из России Елена Freyman отмечена специальными призами Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межгосударственной телерадиокомпании «МИР».

За победу в XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» состязались участники из 14 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Италии, Казахстана, Кубы, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Сербии, Украины и Эстонии.

Оценки конкурсантам в этом году выставляли Инна Афанасьева (Беларусь), Кейт Райан (Бельгия), Томас Невергрин (Дания), Карлыгаш Абдикаримова (Казахстан), Ладислав Бубнар (Словакия), Наталья Бучинская (Украина). Жюри возглавил народный артист России Олег Газманов.

Фото Александра Хитрова