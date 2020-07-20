БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер"

Сыграны матчи 18-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу в сильнейшем дивизионе.
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо-Минск» 0:0
«Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск) 0:0
«Минск» — РЦОР БГУ (Минск) 2:1
Голы: 0:1 — Юдчиц, 36; 1:1 Васильев, 45; 2:1 — Залеский, 52
«РУХ» (Брест) — БАТЭ (Борисов) 0:3
Голы: 0:1 — Настич, 6; 0;2 Нехайчик, 20; 0:3 — Скавыш, 44
Голы: 1:0 — Николаеску, 56
«Городея» — «Белшина» (Бобруйск) 2:1
Голы: 1:0 — Яксимович, 90 (п), 1:1 — Ковель, 90, 2:1 — Сайчич, 90
«Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) 2:1
Голы: 0:1 — Стефен, 15, 1:1 — Коанда, 50, 2:1 — Сирима
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|Шахтер
|18
|9
|7
|2
|29-9
|34
|2
|БАТЭ
|18
|10
|4
|4
|33-18
|34
|3
|Неман
|17
|9
|4
|4
|22-13
|31
|4
|РЦОР БГУ
|18
|9
|2
|7
|25-25
|29
|5
|Динамо-Минск
|18
|8
|3
|7
|21-13
|27
|6
|Торпедо-БелАЗ
|18
|7
|6
|5
|21-20
|27
|7
|Витебск
|18
|6
|8
|4
|18-18
|26
|8
|Динамо-Брест
|16
|8
|2
|6
|31-20
|26
|9
|Рух
|18
|6
|7
|5
|23-17
|25
|10
|Ислочь
|18
|7
|2
|9
|20-25
|23
|11
|Славия-Мозырь
|17
|6
|4
|7
|21-29
|22
|12
|Слуцк
|17
|6
|3
|8
|21-27
|21
|13
|Городея
|18
|5
|4
|9
|17-29
|19
|14
|Минск
|16
|5
|3
|8
|19-29
|18
|15
|Смолевичи
|17
|3
|5
|9
|20-27
|14
|16
|Белшина
|18
|2
|4
|12
|15-37
|10