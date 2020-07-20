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Сыграны матчи 18-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу в сильнейшем дивизионе.

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо-Минск»  0:0

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск) 0:0

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Минск» — РЦОР БГУ (Минск) 2:1

Голы: 0:1 — Юдчиц, 36; 1:1 Васильев, 45;  2:1 — Залеский, 52

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«РУХ» (Брест) — БАТЭ (Борисов) 0:3

Голы: 0:1 — Настич, 6; 0;2 Нехайчик, 20;  0:3 — Скавыш, 44

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Витебск» — «Смолевичи» 1:0

Голы: 1:0 — Николаеску, 56

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Городея» — «Белшина» (Бобруйск)  2:1

Голы: 1:0 — Яксимович, 90 (п), 1:1 — Ковель, 90, 2:1 — Сайчич, 90

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Слуцк» — «Ислочь» (Минский район)  2:1

Голы: 0:1 — Стефен, 15, 1:1 — Коанда, 50, 2:1 — Сирима

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер"

1 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Шахтер 18 9 7 2 29-9 34
2 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" БАТЭ 18 10 4 4 33-18 34
3 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Неман 17 9 4 4 22-13 31
4 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" РЦОР БГУ 18 9 2 7 25-25 29
5 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Динамо-Минск 18 8 3 7 21-13 27
6 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Торпедо-БелАЗ 18 7 6 5 21-20 27
7 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Витебск 18 6 8 4 18-18 26
8 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Динамо-Брест 16 8 2 6 31-20 26
9 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Рух 18 6 7 5 23-17 25
10 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Ислочь 18 7 2 9 20-25 23
11 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Славия-Мозырь 17 6 4 7 21-29 22
12 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Слуцк 17 6 3 8 21-27 21
13 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Городея 18 5 4 9 17-29 19
14 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Минск 16 5 3 8 19-29 18
15 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Смолевичи 17 3 5 9 20-27 14
16 БАТЭ бьет "Рух". "Неман" притормаживает "Шахтер" Белшина 18 2 4 12 15-37 10

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