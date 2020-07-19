В Совете Безопасности ООН обсудили доклад о сексуальном насилии в условиях военных конфликтов

Жительницу Центральноафриканской Республики (ЦАР), мать шестерых детей, насиловали боевики группировки «Селека», когда они захватили ее деревню. Позднее ее похитили силы коалиции «антибалака», которые превратили женщину в сексуальную рабыню. Ей удалось бежать из плена, и, пройдя пешком более 130 километров, она добралась до базы миротворцев ООН в ЦАР. Там женщина получила медицинскую и психологическую помощь, а сейчас она помогает другим жертвам сексуального насилия.

Этот случай наряду со многими другими включен в ежегодный доклад Генерального секретаря Антониу Гутерриша. Документ представила членам Совета Безопасности Спецпредставитель ООН по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта Прамила Паттен. В заседании, которое проходило под председательством Федерального министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, приняла участие голливудская знаменитость и Спецпосланник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анжелина Джоли.

В своем выступлении Прамила Паттен отметила, что меры по борьбе с сексуальным насилием должны прежде всего включать поддержку пострадавших. Пример жительницы ЦАР свидетельствует о позитивной тенденции: растет число случаев, когда сами жертвы становятся активными правозащитниками. Но для этого нужно, чтобы они вовремя получили квалифицированную помощь.

Сексуальное насилие как следствие конфликта проявляется в различных формах: изнасилование и обращение в сексуальное рабство, принудительная проституция, принуждение к аборту, стерилизации или вступлению в брак. Эти преступления не всегда направлены только против женщин и девочек, сексуальному насилию подвергаются также мужчины и мальчики, которые имеют прямую или косвенную связь с конфликтом. Как подчеркнула Прамилла Патен, сексуальное насилие используют в качестве орудия войны, применяют для устрашения, пыток и политических репрессий. «Эти преступления нарушают саму ткань общества», – подчеркнула она.

Так, в провинции Танганьика в Демократической Республике Конго во время нападения боевиков тва на одну из деревень молодого человека раздели догола, изнасиловали и затем заставили на глазах у всех изнасиловать свою собственную мать. Ему потребовались многие месяцы для того, чтобы преодолеть глубокое чувство стыда и страх стигматизации и возмездия, прежде чем обратиться за помощью.

В документе приведены почти три тысячи случаев сексуального насилия, совершенного в течение одного только года в 19 странах, – в 848 из них жертвами стали представители сексуальных меньшинств. Речь идет исключительно о подтвержденных преступлениях – можно только догадываться, сколько случаев не попадает в официальную статистику.

«За этими цифрами стоят человеческие судьбы. Зачастую жертвы живут в страхе и стыде, а нарушители разгуливают на свободе», – подчеркнула Прамила Паттен. По ее словам, политические или военные лидеры порой оказываются выше закона, а вот рядовые члены общества лишены защиты.

«В Сирии, где уже девять лет идет вооруженный конфликт […], – пишет Генсек в своем докладе, – изнасилования и сексуальная эксплуатация широко распространены в лагерях для внутренне перемещенных лиц и беженцев и в районах, затронутых войной». По его словам, люди зачастую вынуждены бежать именно из-за угрозы сексуального насилия.

Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта в Сирии, включая правительство Сирийской Арабской Республики, немедленно отказаться от практики сексуального насилия. Он также потребовал, чтобы жертвам сексуальной эксплуатации со стороны террористических групп, предоставляли «комплексную поддержку, включая компенсацию и возмещение ущерба».

Глава ООН приводит конкретные рекомендации для каждой из стран, упомянутых в докладе, однако некоторые проблемы касаются практически всех. Например, он настоятельно советует внедрять «меры раннего предупреждения», поскольку «нападениям сексуального характера зачастую предшествуют дискриминация, преследование, использование языка ненависти и подстрекательство по гендерному признаку и признаку групповой самобытности, как это видно на примере Бурунди, Мьянмы, Южного Судана и других стран».

Анжелина Джоли: мы не выполняем обещаний, данных детям

Анжелина Джоли в своем выступлении привлекла внимание к судьбе детей, переживших сексуальное насилие. Она напомнила, что авторы резолюции 2467, которую члены Совбеза приняли в прошлом году, обещали помощь жертвам сексуального насилия, однако здесь мало что сделано. «Как известно каждому члену Совета, нет ничего хуже, чем не выполнять обещание, данное ребенку, — сказала она. – А ведь именно это происходит из года в год».

Анжелина Джоли привела в пример преступления, совершенные ИГИЛ против езидов в Ираке: в 2014 году боевики похитили тысячи женщин и детей, обратили их в рабство, пытали и унижали их. Многих в итоге убили, но около двух тысяч были освобождены. «Теперь их преследуют страхи и ночные кошмары, типичные для детей, переживших травму и надругательства», — отметила Джоли. При этом, по ее словам, пострадавшие дети редко получают необходимую помощь. Те немногие программы, которые существуют, в основном предназначены для взрослых, а вот дети остаются без внимания.

«Мы не способны выполнить обещание, данное относительно небольшой группе детей-езидов, а сколько еще детей и молодых людей в мире молча страдают, не получая никакой поддержки? И сколько еще пострадают от насилия в результате пандемии COVID-19, которая захватила сегодня внимание международного сообщества?», – подчеркнула Анжелина Джоли. Она призвала членов Совета Безопасности вновь подтвердить свое обещание, данное детям из числа езидов, и перейти от слов к делу.