У всех

Мы никогда не жили так долго, сытно, легко и удобно, как в последние 100 лет, — вооруженные новыми материалами, конвейерным производством и глобальным разделением труда.

Даже экономисты не сразу поняли, что в этой легкости есть некоторое лукавство — сейчас оно обычно называется экологическими экстерналиями и «скрытыми издержками», которые вместо производителей и потребителей молча несет окружающая среда. Поразительно, но только недавно во всем мире стали понимать, что вещи, отжившие свое, лежат на свалках не бесплатно — платят за это те, кто пьет грязную воду, дышит грязным воздухом, болеет, вынужден смотреть на неприятное зрелище и так далее. Все это можно пересчитать в деньги, если задаться такой целью.

Так вот, если бы в цену ваших покупок закладывались расходы на переработку мусора, истинная цена древесины с учетом всей пользы, которую человек получает от живого леса, и так далее — вы бы ни за что не стали покупать упаковку «золотых» бумажных полотенец или есть с одноразовых тарелок без крайней необходимости. Или покупать туалетную бумагу из первичной отбеленной целлюлозы, которой во всем мире в день смывается в канализацию примерно на 27 тысяч деревьев.

Мусор — дорогое удовольствие еще и в другом смысле: не перерабатывая его, мы отправляем на свалки не только целлюлозу и пластик, которые тоже чего-то стоят, но и цветные металлы и даже золото. Из одних айфонов и айпадов, сданных их владельцами в обмен на более новые устройства, Apple в 2015 году добыла почти тонну золота и еще около трех тонн серебра.