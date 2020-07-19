В Минске мусор из разных контейнеров будут вывозить на разных машинах, чтобы его не смешивать. А жильцов, которые бросают отходы в кучу, – штрафовать. Белорусы трудно переходят на раздельный сбор мусора. А знаете ли вы, что в Швеции на свалки попадает менее 1% всех бытовых отходов?
Шведы импортируют мусор из других стран, готовы платить за ремонт вещей, призывают носить чужую одежду и сдавать пустые бутылки – почему? Ольга Добровидова рассказывает, как здесь борются с мусором, – в совместном проекте COLTA.ru и официального сайта Швеции.
У всех
Мы никогда не жили так долго, сытно, легко и удобно, как в последние 100 лет, — вооруженные новыми материалами, конвейерным производством и глобальным разделением труда.
Даже экономисты не сразу поняли, что в этой легкости есть некоторое лукавство — сейчас оно обычно называется экологическими экстерналиями и «скрытыми издержками», которые вместо производителей и потребителей молча несет окружающая среда. Поразительно, но только недавно во всем мире стали понимать, что вещи, отжившие свое, лежат на свалках не бесплатно — платят за это те, кто пьет грязную воду, дышит грязным воздухом, болеет, вынужден смотреть на неприятное зрелище и так далее. Все это можно пересчитать в деньги, если задаться такой целью.
Так вот, если бы в цену ваших покупок закладывались расходы на переработку мусора, истинная цена древесины с учетом всей пользы, которую человек получает от живого леса, и так далее — вы бы ни за что не стали покупать упаковку «золотых» бумажных полотенец или есть с одноразовых тарелок без крайней необходимости. Или покупать туалетную бумагу из первичной отбеленной целлюлозы, которой во всем мире в день смывается в канализацию примерно на 27 тысяч деревьев.
Мусор — дорогое удовольствие еще и в другом смысле: не перерабатывая его, мы отправляем на свалки не только целлюлозу и пластик, которые тоже чего-то стоят, но и цветные металлы и даже золото. Из одних айфонов и айпадов, сданных их владельцами в обмен на более новые устройства, Apple в 2015 году добыла почти тонну золота и еще около трех тонн серебра.
У шведов
В Швеции, на которую в переработке мусора равняются даже другие развитые страны, на свалки попадает менее 1% всех бытовых отходов. Примерно половина сжигается на современных мусоросжигательных заводах для выработки тепла, энергии для охлаждения и электроэнергии. Многие мусоросжигательные заводы также принимают бытовые отходы (которые невозможно переработать другим способом) из других стран – за отдельную плату. Таким образом в Швеции в год сжигается около 1,75 миллиона тонн зарубежного мусора.
С 2002 года в Швеции просто запрещено выбрасывать на свалки то, из чего можно получить энергию. «На мусоре» работает даже сама отрасль: шведские мусоровозы ездят на биогазе, полученном из отходов, или на таком же электричестве.
Сами шведы признают, что сжигание мусора — это не идеальный вариант: чтобы сжечь старую вещь и сделать новую «с нуля», нужно больше энергии и ресурсов, чем для ресайклинга. Кроме того, при сжигании мусора даже самым экологичным способом в атмосферу все равно попадет CO2, парниковый газ, который вызывает изменение климата.
Поэтому население всячески поощряют сортировать мусор и сдавать его в переработку: об удобстве экологически ответственных шведов заботятся даже в пунктах приема тары в супермаркетах, где есть раковина, сушилка для рук и, конечно, урны для пакетов, в которых принесли бутылки и банки. Panta mera, «перерабатывай больше» — это практически отдельный жанр рекламных роликов и музыкальных видео, где призывают делать именно это. В 2014 году свою версию гимна ресайклингу записали даже звезды главного шведского музыкального телешоу.
И вокруг такой налаженной инфраструктуры вырастает целая экосистема бизнесов, которые ею пользуются. Кто-то продает свинец, полученный из аккумуляторов, кто-то делает из шин волокно для напольных покрытий и искусственных футбольных газонов, а кто-то, как Znogg, превращает старые газеты в экологичные лопатки для уборки за собаками и кошками.
Технологически продвинутые шведы любят гаджеты и прочую электронику: в Швеции продается 200 000 тонн электроники в год. И в среднем собирают на переработку 14,5 килограмм на человека в год (данные за 2018 г.). Электронный мусор считается опасным для окружающей среды, поэтому его переработка так важна. По данным Eurostat, Швеция собирает больше электронного мусора, чем большинство стран Европейского союза. С 2014 года все розничные продавцы техники в стране обязаны принимать сломанные и устаревшие девайсы на переработку – по принципу обмена. Когда вы покупаете новый компьютер, вы имеете право одновременно сдать старый.
А в скором времени ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники может стать намного дешевле. Правительство предлагает разрешить шведам уменьшать подоходный налог на сумму до половины стоимости этих услуг: починил холодильник за 100 крон — заплатил на 50 крон меньше налога. НДС на услуги по ремонту одежды, обуви и велосипедов тоже предлагают снизить в два раза — до 12%.
Сюда же можно добавить растущую популярность всевозможных шеринговых сервисов, где вместо того, чтобы покупать вещи и гордо владеть ими одному (и в одиночестве нести все расходы), люди совместно пользуются всем, чем только можно, от машин и жилья до лыж и, да-да, велосипедов. В начале 2016 года в Швеции даже запустили хэштег #sharewear для обмена одеждой: просто сфотографируй наскучившую вещь, которую готов отдать, и найди ей нового хозяина. Чтобы поддержать проект, самые модные шведские дизайнеры выпустили специальные коллекции, вещи из которых можно получить бесплатно — при условии, что через неделю ты передашь их дальше.
Светлое экологическое будущее по-шведски — это так называемая циркулярная экономика. Традиционное «линейное» производство сейчас, по сути, берет ресурсы из окружающей среды и в итоге возвращает их туда же, но уже как мусор на свалках. Циркулярная, циклическая или круговая экономика надеется сделать из этой трубы бублик: перерабатывать все или почти все отходы, снова использовать это сырье для производства вещей или энергии — и так до бесконечности, пока будет получаться.
Один из глобальных передовиков циклической экономики в быту — IKEA, «фасад» Швеции для бесчисленного множества людей во всем мире. В своих магазинах в Бельгии, Франции, Дании и Швеции мебельный гигант уже сейчас призывает покупателей возвращаться к ним с диванами, шторами и другими вещами, чтобы сдать их в счет оплаты новых покупок, починить, обновить или просто пожертвовать.
В общем, приевшееся «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» впору модернизировать: чисто там, где ремонтируют, делятся и перерабатывают. Например, в Швеции.
Но это работает не потому, что шведы — какие-то инопланетные существа, а мусор в Стокгольме сам сбегается со свалок на переработку. В 1975 году в Швеции на полигоны попадало чуть больше 60% всех отходов. Исследование, которое шведские экономисты из Университета Лулео опубликовали в 2009 году, показало: да, моральные причины сортировать мусор во имя добра и справедливости важны — но их важность существенно падает, когда рядом с домом появляются удобные мусорные баки и прочая инфраструктура. И еще шведы охотнее перерабатывают мусор, если видят, что это делают их соседи. Люди как люди, в общем.
Во многих детских садах в Швеции дети учатся делать садовый компост из картофельной кожуры и других пищевых отходов, а ресайклинг — это вообще отдельный предмет в программе занятий, рядом с физкультурой и музыкой. И это правильно: ведь отказываться от дурных привычек во взрослой жизни гораздо сложнее, чем с самого детства запомнить, что лишняя упаковка, одноразовые приборы или неотсортированный мусор — это буквально деньги на мусорный ветер.
Слоган шведской национальной ассоциации по управлению отходами, Avfall Sverige, члены которой обслуживают 99,9% населения страны, — «Мусора нет», и поверьте, это не потому, что у этого бизнеса есть какая-то особенная мораль. Просто закапывать деньги в землю не хочется.
Откройте в себе внутренних шведов
Многим странам до безотходной шведской жизни пока далеко. Перейдя на более эффективное управление отраслью и современные технологии, Россия, например, как считают эксперты Международной финансовой корпорации, легко могла бы дойти до 40-процентной переработки мусора — к 2025 году. Для этого, правда, нужно перейти на следующий этап отношений с пакетом: отказаться брать его на кассе в магазине даже бесплатно, то есть изменить сознание. Без этого есть риск, что директивные меры, о которых рассуждают экологи, просто не сработают, даже если они будут исходить с самого верха. Откройте в себе внутренних шведов, которым хочется помыть запачкавшийся, но целый пакет и, выйдя в магазин, вернуться домой за забытой сумкой для продуктов.