Клиентов стало вдвое меньше. Как мелкий бизнес Бобруйска переживает «пандемию коронавируса»

На 1 июля 2020 года в Бобруйске зарегистрировано более 5 400 индивидуальных предпринимателей и 881 физлицо, которое уплачивает единый налог. За каждой из этих цифр стоят реальные люди, узнаем, как они сегодня себя чувствуют.

Парикмахерская: клиентов стало почти вдвое меньше

Парикмахерскую «Виона» на ул. Социалистической Наталья Ануфриенко открыла 14 лет назад. Оформила бизнес как частное предприятие, директором которого сама все эти годы и являлась. Но с июня 2020-го ЧУП «Виона» пришлось закрыть, а предпринимательнице и двум ее работницам – оформиться физлицами, чтобы сохранить парикмахерскую, которую уже многие знают в городе.

По словам Натальи, такое решение она приняла, когда доход после всех обязательных платежей резко ушел в минус. (А статус «физлиц» позволяет избежать большого налогообложения). К тому же, не хотелось терять «намоленное» место работы (по словам Ануфриенко, в этом помещении на Социалке прошла часть ее жизни). С этой целью в апреле работники парикмахерской даже письменно обратились к арендодателю с просьбой снизить арендную плату. Он пошел навстречу и снизил на 2 евро (в январе 1 кв. м площади стоил 7 евро, сейчас – 5).

– Апрель был очень тяжелым, – рассказывает Наталья. – Кажется, весна, люди должны больше следить за собой, ходить в парикмахерские. Но многие, наоборот, перестали из-за коронавируса. Май был более-менее, а июнь снова тяжелый. За эти три последних месяца посещаемость нашей парикмахерской по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 40 процентов. Выручали постоянные клиенты, но и они из-за пандемии стали ходить реже: если раньше стрижку делали раз в месяц, то сейчас – раз в два.

Учитывая трудное положение, в котором оказались предприниматели, указом Президента от 24 апреля 2020 г. в два раза снижена стоимость ставки единого налога, и действовать льгота будет до октября.

– Конечно, эти послабления в теперешней ситуации нам необходимы, – говорит Наталья Ануфриенко.

По ее словам, заметно изменилось в последние месяцы и настроение клиентов. Посетители парикмахерской стали более раздраженными и нетерпимыми:

– Любую, самую обычную реплику воспринимают «в штыки». Поэтому, если мы чувствуем, что клиент напряжен, стараемся просто молча его подстричь, чтобы никоим образом не задеть. Считаю, что такое настроение связано, в первую очередь, с нехваткой денег.

О коронавирусе же в последнее время разговоров почти нет, наверное, все уже устали говорить об этом.

– А если приходят наши любимые пенсионеры, то они нам рассказывают о том, что растет на их даче, – улыбается Наталья. – Кстати, наши бабушки стали намного лучше следить за своими прическами, это меня очень радует.

Предпринимательница пока не загадывает, что будет дальше:

– Осень для нас даже в хорошие времена была тяжелым периодом, а сейчас я даже боюсь представить, что будет… Пока надеемся на декабрь.

Магазин бижутерии: выручка упала наполовину

Индивидуальный предприниматель Татьяна Шарапенко открыла магазин бижутерии «Variety» на той же улице Социалистической в 2018 году. Даже в начале не было так тяжело, как сейчас, признается она.

– Продажи стали падать уже в марте. В апреле был минимум, тогда выручка снизилась на 50 процентов, и я планировала закрываться. В мае тоже все было плохо, к лету стало чуть проще. Думаю, из-за того, что вернулись домой студенты, стали покупать себе резиночки, солнечные очки. Если бы не продажа последних, то даже не знаю, что бы сейчас было.

Товар, который продает Татьяна, не относится к категории первой необходимости. Не привлекают покупателей сегодня и скидки, которые постоянно действуют в «Variety», признается предпринимательница.

Раньше среди клиенток магазина постоянно были россиянки, которые отдыхали в местном санатории, сейчас их тоже нет.

– На что я надеюсь? Даже не знаю, – грустно говорит Татьяна. – Такие же магазины в Бресте и Минске уже закрылись. Я для себя решила: ситуация, скорее всего, в этом году не улучшится, а после лета, скорее, даже ухудшится, и к прежнему объему продаж я вряд ли вернусь. Конечно, хочется надеяться, что все образуется, и покупатели вернутся. Но пока выживаем.

Татьяна тоже арендует помещение для магазина. Арендодатель, который и сам, вероятно, не хотел бы остаться без арендаторов, предоставил рассрочку по арендной плате (если раньше ее надо было платить наперед, то теперь – в конце месяца). И снижение ставки единого налога для ИП должно как-то помочь выжить.

Проблем с поставкой товара у предпринимательницы нет: она закупает его в Минске, а границы для грузоперевозок у нас не закрывались. Правда, закупочная цена выросла процентов на 20-30, говорит Татьяна, но цены в своем магазине она не повышает, чтобы не отпугнуть и так уже немногочисленных покупателей.

– Сейчас у всех предпринимателей, с которыми я общаюсь, такая же напряженка с клиентами, – добавляет Татьяна. – Впечатление, что люди затаились, и деньги берегут на «черный день».