Власти Беларуси должны немедленно освободить граждан, арестованных за то, что они мирно осуществляли свои права на свободу слова и собраний. В связи с очередной волной массовых арестов в преддверии президентских выборов в Управлении ООН по правам человека напомнили, что любые ограничения только подорвут доверие народа к избирательному процессу.

На брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления Лиз Троссел, ссылаясь на информацию, полученную от НПО и журналистов, сообщила, что только за два дня, 14 и 15 июля, милиция задержала более 300 человек, включая сотрудников СМИ, освещавших демонстрации протеста. Люди вышли на улицы Минска и других городов Беларуси после того, как избирательная комиссия отказала в регистрации двум оппозиционным кандидатам в президенты. Президентские выборы назначены на 9 августа.

Начиная с конца мая, в стране было арестовано несколько сотен участников мирных протестов, включая правозащитников, журналистов, блогеров и даже случайных прохожих. Как сказала пресс-секретарь, при разгоне демонстрантов, требовавших свободных и честных выборов, полиция зачастую необоснованно применяла чрезмерную силу.

В Управлении призвали власти уважать права граждан на свободу выражения мнений, мирные собрания и ассоциации.

«Беларусь обязана поощрять мирные собрания и утверждать право на выражение мнений, даже если люди выражают несогласие и поддерживают кандидатов от оппозиции, – заявила Лиз Троссел. – Кроме того, журналисты, желающие освещать протесты, должны иметь возможность выполнять свою работу, а не подвергаться незаконным арестам и задержаниям». Пресс-секретарь напомнила о том, что работники СМИ играют важную роль в предоставлении объективной информации в интересах общества, а следовательно, должны иметь доступ к ней

«Мы призываем освободить всех тех, кто был задержан только за то, что осуществлял свои гражданские права, – говорится в заявлении Управления ООН. – В том случае, если против них будут возбуждены уголовные или административные иски, должно быть гарантировано право на справедливый суд и соблюдены нормы отправления правосудия».

От имени Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел напомнила белорусским властям, что необоснованные ограничения на свободу выражения мнений, мирных собрания и ассоциаций только подорвут доверие граждан к избирательному процессу.