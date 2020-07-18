Как сообщили авторы идеи, они решили рассказать, кто такие «Честные люди», и почему они решили, что могут что-то изменить в Беларуси.

Предполагается записывать видеоинтервью, в которых члены сообщества смогут сообщить, почему они влились в его ряды, зачем пойдут на голосование 9 августа.

На кастинг, который объявлен по такому случаю, приглашаются и те, которые пострадали, проявив гражданскую активность.

Потенциальным участникам видеоинтервью предлагается предварительно заполнить специальную форму в интернете.