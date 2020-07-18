Седат Игдеджи, занимающийся строительством белорусско-турецкий бизнесмен, написал заявление в правоохранительные органы на  незарегистрированного кандидатом в президенты Валерия Цепкало. В нем поднимаются неразрешенные вопросы между ними по строительству дома политика, а также по возведению здания на улице Академика Купревича в Минске для Парка высоких технологий, которым руководил Цепкало. Этот факт получил широкий резонанс. Предлагаем публикацию с портала kv.by пятилетней давности о том, как шла стройка здания ПВТ, и что послужило причиной отстранения ООО «Седнат» Седата Игдеджи от этого строительства по инициативе тогдашнего премьер-министра страны Михаила Мясниковича.

Парк высоких технологий продолжает радовать и, нужно признать, не  только объёмами валютной выручки и увеличением процентного соотношения IT-специалистов  «на душу населения» в Беларуси. Активная  работа  ведется  в направлении застройки территории ПВТ. Хотя, одно из самых популярных строений Парка – здание, возведение  которого сопровождалось   серьёзными  проблемами, судебными исками и стрессовыми ситуациями для инвесторов. О том, как удалось завершить строительство ПВТ-шного долгостроя –  в нашем материале.

Большинство крупных успешных белорусских IT-компаний рано или поздно сталкивается с серьёзной проблемой – в настоящее время достаточно проблематично арендовать или построить офис  для коллектива численностью более тысячи человек в центре столицы. Возвести офис на территории ПВТ, поближе к административному корпусу, – неплохая перспектива. Именно так и подумали руководители компаний-резидентов ПВТ, три года назад выступившие инвесторами строительства  офисного здания, получившего сегодня  свой адрес – ул. Купревича, 14.

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

Ничто грозы не предвещало. Всё было сделано в лучших традициях ПВТ: чинно, важно и по правилам. Тендер на строительство в 2012 году выиграла компания ООО ”Седнат“ и тут же с пафосом начала строительство здания.

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил ЦепкалоКак Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

Но… То  ли турецкие парни слишком быстро остыли в наших широтах, то ли их заряда бодрости  хватило совсем ненадолго,  –   возведение объекта притормаживалось и притормаживалось…  До тех пор, пока не остановилось окончательно.

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

Время шло – менялись цены… Строительство требовало серьёзных дополнительных  денежных вливаний. Квадратные метры постепенно становились «золотыми», а терпение инвесторов – «железным».

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

Вскоре выяснилось, что  замедленные темпы  – ещё не все сюрпризы, подготовленные турецкими строителями белорусским it-шникам.

Помимо срыва сроков строительства и, соответственно, ввода двух объектов в эксплуатацию (ООО «Седнат» изначально  выступало также  генподрядчиком при строительстве соседнего здания, принадлежащего  IBA Group), турецкая компания умудрилась задолжать по оплате потребленной тепловой энергии, а качество работ при этом оставляло желать лучшего…

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил ЦепкалоКак Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

Летом 2014 года о ситуации узнал Михаил Мясникович. Узнал, ознакомился и… посоветовал Парку сменить генподрядчика для завершения строительства, выбрав  при этом  белорусскую подрядную организацию.

Компании «Седнат» же было предписано  устранить дефекты. Восточные мужчины покладистостью и сговорчивостью не отличаются – и, вводя  и руководство Парка  и инвесторов в состояние стресса и изумления,  несмотря на поручение Правительства, – турецкая компания в одностороннем порядке разорвала договор.

Об отказе от выполнения работ турки проинформировали  администрацию ПВТ, ограничившись написанием незамысловатого письмеца.

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

В срочном порядке  устранять дефекты  строительства  пришлось ОАО «Стройтрест №7».

А тем временем… Парк инициировал судебный иск, пытаясь призвать к ответственности нерадивую подрядную организацию «Седнат».  Решение судьи было однозначным – в пользу ПВТ.  Однако ответчик решение не признал.

В результате долгих переговоров для выполнения незавершенного комплекса работ по строительству здания было выбрано КУП «Монолит».

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

Мы строили,  строили  и, наконец, –  построили!

Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

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