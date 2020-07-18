Как Седат Игдеджи строил Парк высоких технологий, которым руководил Цепкало

Седат Игдеджи, занимающийся строительством белорусско-турецкий бизнесмен, написал заявление в правоохранительные органы на незарегистрированного кандидатом в президенты Валерия Цепкало. В нем поднимаются неразрешенные вопросы между ними по строительству дома политика, а также по возведению здания на улице Академика Купревича в Минске для Парка высоких технологий, которым руководил Цепкало. Этот факт получил широкий резонанс. Предлагаем публикацию с портала kv.by пятилетней давности о том, как шла стройка здания ПВТ, и что послужило причиной отстранения ООО «Седнат» Седата Игдеджи от этого строительства по инициативе тогдашнего премьер-министра страны Михаила Мясниковича.

Парк высоких технологий продолжает радовать и, нужно признать, не только объёмами валютной выручки и увеличением процентного соотношения IT-специалистов «на душу населения» в Беларуси. Активная работа ведется в направлении застройки территории ПВТ. Хотя, одно из самых популярных строений Парка – здание, возведение которого сопровождалось серьёзными проблемами, судебными исками и стрессовыми ситуациями для инвесторов. О том, как удалось завершить строительство ПВТ-шного долгостроя – в нашем материале.

Большинство крупных успешных белорусских IT-компаний рано или поздно сталкивается с серьёзной проблемой – в настоящее время достаточно проблематично арендовать или построить офис для коллектива численностью более тысячи человек в центре столицы. Возвести офис на территории ПВТ, поближе к административному корпусу, – неплохая перспектива. Именно так и подумали руководители компаний-резидентов ПВТ, три года назад выступившие инвесторами строительства офисного здания, получившего сегодня свой адрес – ул. Купревича, 14.

Ничто грозы не предвещало. Всё было сделано в лучших традициях ПВТ: чинно, важно и по правилам. Тендер на строительство в 2012 году выиграла компания ООО ”Седнат“ и тут же с пафосом начала строительство здания.

Но… То ли турецкие парни слишком быстро остыли в наших широтах, то ли их заряда бодрости хватило совсем ненадолго, – возведение объекта притормаживалось и притормаживалось… До тех пор, пока не остановилось окончательно.

Время шло – менялись цены… Строительство требовало серьёзных дополнительных денежных вливаний. Квадратные метры постепенно становились «золотыми», а терпение инвесторов – «железным».

Вскоре выяснилось, что замедленные темпы – ещё не все сюрпризы, подготовленные турецкими строителями белорусским it-шникам.

Помимо срыва сроков строительства и, соответственно, ввода двух объектов в эксплуатацию (ООО «Седнат» изначально выступало также генподрядчиком при строительстве соседнего здания, принадлежащего IBA Group), турецкая компания умудрилась задолжать по оплате потребленной тепловой энергии, а качество работ при этом оставляло желать лучшего…

Летом 2014 года о ситуации узнал Михаил Мясникович. Узнал, ознакомился и… посоветовал Парку сменить генподрядчика для завершения строительства, выбрав при этом белорусскую подрядную организацию.

Компании «Седнат» же было предписано устранить дефекты. Восточные мужчины покладистостью и сговорчивостью не отличаются – и, вводя и руководство Парка и инвесторов в состояние стресса и изумления, несмотря на поручение Правительства, – турецкая компания в одностороннем порядке разорвала договор.

Об отказе от выполнения работ турки проинформировали администрацию ПВТ, ограничившись написанием незамысловатого письмеца.

В срочном порядке устранять дефекты строительства пришлось ОАО «Стройтрест №7».

А тем временем… Парк инициировал судебный иск, пытаясь призвать к ответственности нерадивую подрядную организацию «Седнат». Решение судьи было однозначным – в пользу ПВТ. Однако ответчик решение не признал.

В результате долгих переговоров для выполнения незавершенного комплекса работ по строительству здания было выбрано КУП «Монолит».

Мы строили, строили и, наконец, – построили!