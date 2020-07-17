16 июля в Вильнюсе протестовали против Белорусской АЭС. Как сообщает Еврорадио со ссылкой на Delfi, на митинг пришёл президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что он сделает всё возможное, чтобы проект станции «был экономически нежизнеспособным».

Литовское руководство убеждено, что от Белорусской АЭС населению Литвы, других стран исходит опасность. Оно считает, что строительство шло с нарушениями международных требований в областях ядерной безопасности и природоохраны. Из-за вероятно быстрого запуска Белорусской АЭС президент Литвы созвал Госсовет по обороне. Вильнюс пытается присоединить соседей к бойкоту электроэнергии с БелАЭС.

Среди участников акции в Вильнюсе был профессор Витаутас Ландсбергис, известный политик, ветеран борьбы за независимость Литвы. На акции одновременно звучала поддержка белорусам, которые борются за свободу и демократию в своей стране.