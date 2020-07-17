За неправильную сортировку гражданам грозит штраф.

Осенью вторичные материальные ресурсы (ВМР), которые жители собирают в специальные контейнеры на дворовых территориях, будут вывозить разные мусоровозы. Это прописано в «Правилах обращения с коммунальными отходами» – техническом кодексе, который вступит в силу с 1 сентября 2020 года. Документ позволит ужесточить контроль за организацией раздельного сбора и за соблюдением всех требований по обращению с отходами как от обслуживающих организаций, так и от граждан.

– Отходы бумаги и картона, стекла и пластика не должны смешиваться, когда их загружают в мусоровозы, что сейчас еще можно наблюдать, – рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Также ужесточится ответственность жильцов. Если недобросовестный человек выбросит, к примеру, стекло в контейнер с пластиком или бумагой либо в бак с бытовыми отходами, то его оштрафуют по ст. 15.63 КоАП. Правда, факт нарушения должен быть зафиксирован с помощью фото- или видеосъемки.

Для справки

В соответствии со ст. 15.63 КоАП нарушение требований законодательства об обращении с отходами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 200 базовых, а на юридическое лицо – до 1000.

Напомним, базовая величина с 1 января 2020 года составляет 27 рублей.