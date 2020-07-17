Кандидат в президенты Беларуси, лидер партии Белорусская социал-демократическая грамада Сергей Черечень опубликовал свою предвыборную программу. В частности, политик намерен «убрать то, что мешает белорусам жить и работать».

Так, предлагается отменить “налог на тунеядство” и транспортный налог, обязательное распределение и обязательную службу в армии. Черечень планирует убрать «палочную систему» для силовых ведомств, «формальные» медицинские справки, ликвидировать «Табакерки» и ввести мораторий на смертную казнь.

Также планируется создать условия для развития малого и среднего бизнеса, открыть Беларусь для мира и мир для Беларуси, создать комфортную среду для жизни белорусов, вернуть белорусам поддержку и защиту государства и сделать государство обслуживающим сервисом для граждан, ввести местное самоуправление для развития регионов, а также развивать национальные ценности и самоидентичность.

Полный текст программы доступен по ссылке.