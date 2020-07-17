По оценкам ученых, пиком численности населения Беларуси явились показатели 2017 года — 9 млн 490 тысяч человек. В 2100 году, по базовому сценарию, оно будет составлять 5 млн 530 тысяч.

По прогнозам ученых, к 2100 году сократится население всех стран Центральной и Восточной Европы. Численность жителей Беларуси уменьшится на 3 млн 960 тысяч человек.

Об этом сообщается в исследовании ученых Университета Вашингтона, опубликованном в журнале The Lancet. Прогноз численности населения был сделан на базе данных о рождаемости, смертности, миграции проекта Global Burden of Disease от ВОЗ.

Коэффициент фертильности (сколько детей будет рожать одна женщина) с нынешнего значения в Беларуси 1,57, упадет к концу столетия до 1,40.

Схожие проблемы возникнут и в соседних странах. Население России к 2100 году сократится на 39 млн 740 тысяч человек, население Украины — на 27 млн 140 тысяч, население Польши — на 22 млн 970 тысяч, население Литвы — на 1 млн 380 тысяч, а население Латвии — на 1 млн 520 тысяч. По прогнозам американских ученых, в Латвии к концу века останется жить всего 430 тысяч жителей и это будет почти в два раза меньше, чем в Эстонии (820 тысяч).

Прогнозируется, что численность населения мира достигнет пика в 2064 году, составив около 9,7 миллиарда человек. Однако к концу века оно уменьшится до 8,8 миллиарда человек.