В информационные таблички, размещенные на перилах Полоцкого путепровода в Витебске, открытого на днях после реконструкции, закралось несколько ошибок. Вы можете найти их без подсказки?

На табличке указаны длина и ширина старого и нового путепроводов. К сожалению, мало того, что обозначение метров не отделены пробелом от предыдущего числового значения, так после буквы «м» везде изобразили точку, хотя, казалось бы, каждому из школьной программы известно, что согласно правилам русского языка при написании обозначений единиц СИ точку как знак сокращения после обозначения не ставят.