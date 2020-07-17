Суд позволил вернуться на родину британке, уехавшей в Сирию ребенком

Правозащитники ООН приветствуют решение британского Апелляционного суда по делу Шамимы Бегум, которая уехала из Великобритании в Сирию еще ребенком, чтобы, как сообщается, примкнуть к ИГИЛ. Суд разрешил ей вернуться на родину и обратиться к властям с прошением о восстановлении британского гражданства.

«Гражданство – это основополагающее право человека, которое предусматривает право на другие права, и человек без гражданства находится в крайне уязвимом положении», — отметила Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолаин. По ее словам, международное право запрещает «произвольно» лишать гражданства.

Между тем, именно это произошло с Шамимой Бегум в прошлом году: министерство внутренних дел Великобритании лишило ее гражданства на основании британского законодательного акта 1981 года. «Я приветствую решение Апелляционного суда, который признал право человека на активное участие в процедуре лишения его гражданства», – подчеркнула эксперт. Она также высоко оценила независимость британского суда.

Специальный докладчик придает особую важность этому делу и считает нужным вмешаться: речь идет о молодой женщине, которая будет всю жизнь расплачиваться за решение, которое она приняла еще ребенком, поддавшись, скорее всего, на пропаганду в интернете. «Она была несовершеннолетней, когда уехала, а позднее не имела возможности оспорить вердикт о лишении ее гражданства», – подчеркнула Фионнуала Ни Аолаин.

Шамиме было всего 15 лет, когда она уехала из Великобритании в Сирию, где вышла замуж, как предполагается, за боевика ИГИЛ. Она родила от него двоих детей будучи сама несовершеннолетней, а потом третьего – в 18 лет. Все трое детей погибли, третий умер уже после того, как молодая женщина оказалась в печально известном лагере Аль-Холл в Сирии, где проживают семьи членов ИГИЛ.

Правозащитница ООН глубоко обеспокоена судьбой Шамимы и тысяч других женщин и детей, вынужденных находиться в переполненном лагере, постоянно опасаясь за свою жизнь. «Международное право приравнивает подобные условия к пыткам», – напомнила эксперт.

В ООН неоднократно привлекали внимание к положению мужчин, женщин и детей, подозреваемых в причастности к ИГИЛ и оказавшихся после разгрома этой группировки в лагерях, расположенных на территории охваченной войной Сирии. «Иностранные боевики и члены их семей должны иметь возможность покинуть зоны конфликта – в этой сложной ситуации это единственное решение, соответствующее требованиям международного права», – заявила Фионнуала Ни Аолаин.