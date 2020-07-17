Экс-участники знаменитой «ливерпульской четверки» объединились для записи новой композиции. Это произошло впервые после распада культовой группы.

Бывшие участники известной группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр записали новую песню. Британские музыканты представят новую версию песни A Beautiful Night Маккартни, пишет NME.

Композицию презентуют одновременно с переизданием альбома 78-летнего Маккартни Flaming Pie 1997 года. 80-летний Ринго Старр примет участие в записи клипа на песню и мини-альбома с этим треком.

Пластинка будет также содержать 32 бонусные аудиодорожки и книгу на 128 страниц с фотографиями, сделанными первой женой Маккартни Линдой.

«Я годами говорил Ринго о том, как было бы здорово сделать что-то вместе, потому что мы, по сути, вне The Beatles ничего толком так и не записали», — рассказал исполнитель.