"Славянский базар в Витебске" стартовал под жизнеутверждающим девизом

Накануне стартовал XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Девиз нынешнего музыкального форума – «Я люблю тебя, жизнь».

На сцене амфитеатра на концерте, открывавшем праздник, среди выступавших были Сергей Полунин, Елена Ваенга, Тима Белорусских, Александр Буйнов, Анна Семенович, Митя Фомин, Инна Афанасьева, Алена Ланская, Анатолий Ярмоленко, ансамбли «Сябры», «Песняры», «Новые самоцветы», группа «Аура».

Президент Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию» российскому артисту Филиппу Киркорову. Перед этим певец поучаствовал в церемонии открытия своей именной звезды у Летнего амфитеатра.