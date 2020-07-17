16 июля госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков вместе с Александром Лукашенко посетил 103-ю воздушно-десантную бригаду в Витебске. Руководитель государства в своём выступлении перед военными напомнил о лете 1941-го, когда руководство Советского Союза «прошлёпало» начало войны. А какой будет война сегодня, какие цели будут у агрессора, если он нападет на Беларусь? — задался вопросом Лукашенко, передает Еврорадио.

Об угрозах и рисках, существующих в нынешнем мире, высказался госсекретарь Совета безопасности. Равков напомнил, что с учетом современных конфликтов, которые анализировались, были внесены изменения в военную доктрину.

«Как начнётся эта война? — говорил Андрей Равков. — По-разному. Американцы, проводя какие-то операции на территории других государств ни разу себя не повторили».

По словам госсекретаря Совбеза, стоит задача «быть готовыми к любому развитию событий». Равков подчеркнул, что современная война начиналась не воздушным ударом или вводом сухопутной группировки, а «начиналась с улицы, с площади… с раскачивания ситуации изнутри».

«Не надо распускать сопли и думать о том, что вот кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа, — говорил Андрей Равков. — Я уже, товарищ президент, от души скажу. Но мы должны чётко понимать, мы — силовой инструмент. Не только Вооруженные силы, но и милиция, ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры».

По словам Андрея Равкова, стоит задача не допустить гибели белорусского государства, «не допустить кровопролития в народе». «Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой, — продолжает госсекретарь Совбеза. — А если вдруг начнется… это будет тайно, тихо: организация массовых беспорядков, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете».

Равков: «Наша задача — выполнить [приказ] в тот момент, когда это понадобится. Естественно, с внутренними войсками, с милицией, с другими силовиками, которые будут первыми выполнять задачи».

Силовые структуры Беларуси должны быть готовы к выполнению задач по предотвращению террористических атак, массовых беспорядков и других негативных проявлений, заявил госсекретарь Совета безопасности.