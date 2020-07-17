Новый техрегламент ТС ставит запрет на использование популярных б/у запчастей

В новой редакции Технического регламента Таможенного союза появился пункт, который может серьезно ударить по кошельку автолюбителей и осложнить работу СТО.

Об этом сообщает портал «За рулем». Изменения касаются правил использования бывших в употреблении деталей и компонентов автомобилей.

В новой редакции появился пункт 222, который гласит: «Не допускается повторное использование компонентов, перечень которых приведен в приложении № 21 к настоящему техническому регламенту».

В список попали активно используемые автолюбителями запчасти.