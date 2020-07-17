Представители государства назначены в органах управления открытых акционерных обществ. Соответствующее постановление Совмина и Нацбанка от 15 июля 2020 г. № 419/15 размещено на Национальном правовом интернет-портале, сообщает «Минск-Новости».

Как следует из документа, министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич назначен представителем государства в органах управления «Белгазпромбанка». Такое решение принято в соответствии с Указом Президента от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора». Согласно ему, государство может назначать своих представителей в органы управления банков с долей госсобственности. Сейчас эта доля представлена в лице Министерства энергетики, которое владеет 0,18 % акций «Белгазпромбанка».

Представителями государства в органах управления других банков также назначены чиновники высокого ранга. Так, в «Белагропромбанк» — министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анжелика Никитина. В «Белинвестбанк» — заместитель министра финансов Андрей Белковец, в «Технобанк» — первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, в «Беларусбанк» — заместитель министра финансов Владислав Татаринович и заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич. Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич станет представителем государства в органах управления «Белинвестбанка» и «Приорбанка».