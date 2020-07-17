«Паровозик» из девяти легковушек образовался на одной из улиц областного центра утром в пятницу. Последствия аварии смотрите на видео.

Девять машин столкнулись около 7:30 на улице Федюнинского в областном центре. По информации ГАИ, сначала столкнулись легковушки BMW и Citroen, владельцы которых решили оформить европротокол. Спустя некоторое время автомобили KIA и Mitsubishi остановились перед место ДТП и в них въехала Mazda. После этого из-за несоблюдения дистанции позади столкнулись еще четыре авто: Renault, Nissan, Skoda и Mercedes, сообщает Sputnik.

В результате массовой аварии все девять машин получили повреждения. При этом никто из водителей и пассажиров не пострадал.

В ГАИ напомнили водителям, что нужно соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди авто, которая позволит избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки. Если ДТП все же случилось, после включения «аварийки» необходимо сразу же выставить на дороге знак аварийной остановки.