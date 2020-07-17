Белорусская певица написала стихотворение о событиях последних дней.

Вчера был настолько красивый закат,

Скорее похожий на новый рассвет.

Дубинками нас возвращали назад,

Но мы продолжали искать свой ответ.

Это строчки из стихотворения, которое певица Ева Марс посвятила условному сотруднику ОМОНа, разгонявшего мирный протест в Минске.

— Я написала это стихотворение в соавторстве с моим папой Владимиром Цвирко на следующее утро после 14 июля. Это обращение не политика и не оппозиционера, это слова из сердца женщины, — написала Ева Марс. — Женщины, которая всей душой чувствует боль, несправедливость и, самое главное, страх! Женщинам свойственно бояться, и я не стесняюсь этого чувства.

Но не может быть так, чтобы мы боялись выйти в магазин, постоять в очереди, пройтись по любимой улице жарким летом… так быть не может и так быть не должно!

Обращаясь к герою своего стихотворения, певица подчеркнула:

— Это обращение не к человеку в маске и чёрной форме, но это обращение к мужчине! Чье призвание и сущность в том, чтобы быть опорой, защитой и надежным тылом.