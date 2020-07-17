В Минске 17 июля 2020 года состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. В нем приняли участие премьер-министры Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России и Молдовы, которая имеет статус наблюдателя в ЕАЭС.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в своем выступлении сообщил, что осенью ожидается подписание стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года.

На заседании принято решение о создании так называемой карты индустриализации, которая предполагает разработку новых проектов в промышленности. По словам председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, сформирован проект карты индустриализации с заявками почти на 200 млрд долларов США.

Представители стран ЕАЭС договорились о космической программе. Предполагаются создание группировки из 5 космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли и совместное использование информации, которая будет поступать от них.

Принято решение о программе по развитию агроиндустрии, которая должна обеспечить продовольственную безопасность участников союза.

Также Евразийский межправительственный совет утвердил комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID-19 в ЕАЭС.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на заседании удалось устранить 8 из 10 существующих барьеров, препятствующих плодотворным экономическим взаимоотношениям в ЕАЭС.