«Золотая лихорадка» в Венесуэле: эксплуатация, грабежи, ампутации конечностей и погребение заживо

В Совете ООН по правам человека представили доклад о золотодобыче в Венесуэле, изобилующий леденящими душу подробностями. Некоторые регионы страны, в частности район Арко Минеро дел Оринико, охватила настоящая «золотая лихорадка»: преступные группы эксплуатируют детей и представителей коренных народов, старателей закапывают живьем в землю, убивают, грабят и ампутируют им конечности.

Об этом рассказала, представляя доклад, Нада ан-Нашиф, заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека. По ее словам, большая часть золотодобывающей индустрии в Венесуэле находится под контролем преступных группировок, которые, чтобы сэкономить средства, нанимают на работу несовершеннолетних – в некоторых случаях детей, не достигших и десяти лет. Это происходит при попустительстве венесуэльских военных, взимающих мзду за свое молчание.

Людей, в том числе детей, заставляют работать по двенадцать часов, босиком, в ужасающих условиях. Экспертам стало известно о случаях насилия, в том числе сексуального, торговле людьми и других преступлениях, которые совершаются в районах золотых приисков. «Власти должны срочно принять меры, чтобы остановить эти нарушения, а также расследовать их и привлечь к ответственности виновных», – говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В докладе описаны случаи жестокого наказания «старателей», отказывающихся выполнять приказы преступных группировок: кроме избиений и убийств там практикуют, например, ампутацию конечностей. Свидетели также рассказывают о том, как непокорных просто скидывают в заброшенные шахты.

Насилие зачастую вспыхивает и между самими группами, «синдикатами», которые с помощью оружия решают споры, связанные с разделом территории. Экспертам известно по меньшей мере о 16 подобных «разбороках», в результате которых за последние четыре года погибли 149 человек. «Победившие» устанавливают на «завоеванной территории» строгие правила, регулирующие кто и когда может там находиться, и строго наказывают за любые нарушения. Они также взимают сборы с рабочих и владельцев шахт взамен на «защиту» от других преступных группировок.

Несмотря на происходящее, на фоне экономических трудностей, которые страна переживает последние годы, многие венесуэльцы перебираются в районы золотых приисков в попытках найти хоть какой-то заработок. По данным ООН, эти люди подвергаются жестокой эксплуатации: они вынуждены спускаться в глубокие шахты без защитной экипировки и работать там по 12 часов. Пятую часть заработанного они отдают преступным группировкам, еще от 15 до 30 процентов взимают владельцы шахт.

Авторам доклада стало известно, что женщин также привлекают к работе на приисках в качестве старателей и обслуживающего персонала. В районах, охваченных «золотой лихорадкой», отмечаются случаи проституции, сексуальной эксплуатации и торговли людьми. Жертвами этих преступлений зачастую становятся несовершеннолетние.

Старатели живут в ужасающих условиях, без водопровода, электричества и туалетов. «Огромные лужи застоявшейся грязной воды становятся рассадниками инфекции и местом размножения комаров, в регионе растет число случаев малярии среди мигрантов и представителей коренных народов», – отметила заместитель Верховного комиссара.

Кроме того, население подвергается отравлению ртутью, которую используют, чтобы вычленить золото из добываемой руды. Рабочие и местное население дышат токсичными парами, которые выделяются в результате этого процесса, и пользуются загрязненной водой из местных водоемов, куда сбрасывают отходы производства.

В докладе также приведены данные о нарушениях, совершенных в отношении участников антиправительственных акций протеста, начавшихся в Венесуэле в 2014 году. Речь идет, в том числе, о многочисленных случаях внесудебных казней. По официальным данным, с августа 2017-го года по ноябрь 2019-го Генеральная прокуратура Венесуэлы рассмотрела жалобы против 766 сотрудников правоохранительных органов; 505 из этих людей были предъявлены обвинения, 390 приговорены к срокам заключения и еще 127 осуждены.

Вместе с тем, в Управлении Верховного комиссара считают, что, несмотря на усилия Генпрокуратуры, многие преступления, совершенные силами безопасности страны в отношении участников акций протеста, все еще остаются безнаказанными.