В июне 2020 года по отношению к маю потребительские цены в Беларуси увеличились на 0,2%, к декабрю 2019 года – на 3,4%, годовая инфляция составила 5,2%. Как сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, с сентября 2019 года годовая инфляция в стране сохраняется вблизи целевого параметра – 5%.

В июне потребительские цены в годовом выражении выросли, прежде всего, за счет удорожания плодовоовощной продукции, отметили в МАРТ.

Основными факторами изменения цен на плодоовощную продукцию в ведомстве назвали поступление в продажу нового урожая и повышенный рост цен на цитрусовые, виноград, яблоки.

Одновременно в годовом выражении снижаются потребительские цен на мясо и мясопродукты (по оценкам, с 1,4% в апреле до «минус» 0,5% в июне), замедление роста цен на молоко и молочные продукты (с 5,6% в мае до 4,8% в июне), масло животное (с 5,3% до 3,6%), макароны (с 4% до 3,1%), хлеб и хлебобулочные изделия (с 2% до 1,4%).

В июне по отношению к маю фиксируется снижение цен на основные социально значимые товары: мясо и мясопродукты (на 0,5%), молоко и молочные продукты (на 0,6%), куриные яйца (на 2,7%), и незначительно – на чай, соль, пшеничную муку, хлеб и хлебобулочные изделия (от 0,04% до 1,9%), а также на отдельные овощи – лук (на 7%), перец (на 4,8%), огурцы (на 8%) и помидоры (на 22,4%).

Вместе с тем, в июне подорожали синтетические моющие средства на 1,4%, сыры – на 0,9%, обувь – на 0,6%, крупа и бобовые – на 0,4%.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца годовой прирост цен (тарифов) сохранился на историческом минимуме – 6,7%.

В июне МАРТ отмечает планируемое увеличение тарифов на услуги горячего водоснабжения (прирост по отношению к маю 1,5%), а также увеличение на июнь-август денежных норм расходов на питание обучающихся в детсадах. Одновременно фиксируется снижение цен на водку. Цены на автомобильное топливо остались неизменными по отношению к средним ценам мая.