В Лондоне белорусских политзаключенных поддержали известные деятели культуры и наши соотечественники

Там в знак солидарности с белорусами прошла акция EVAlution. Она состоялась в рамках кампании I’m with the Banned! (Я – с запрещенными!), которую проводит Белорусский свободный театр, вынужденный по политическим мотивам обосноваться в британской столице.
Как пишет на своей странице в Фэйсбуке в интернете один из руководителей театра Николай Халезин, кампания направлена на поддержку белорусских политзаключенных.
В художественной акции EVAlution приняли участие 15 белорусских девушек, проживающих на данный момент в Великобритании. Шествие началось от галереи Serpentine и завершилось у белорусского посольства.
Опубликовано Nicolai Khalezin Вторник, 14 июля 2020 г.
Действие было приурочено к дню объявления Центризбиркомом Беларуси кандидатов в президенты на предстоящие 9 августа выборы.
Участие девушек – ответ на высказывание Александра Лукашенко о том, что «у нас Конституция не под женщину», что у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью.
Также к кампании I’m with the Banned! выпущен видеоролик, в записи которого приняли участие представители Свободного театра, а также двукратная обладательница премии Oscar, приза «Золотой Глобус» актриса и сценарист Эмма Томпсон; обладатель титула «Живые иконы BBC» писатель, актер и драматург Стивен Фрай; обладательница премии «Золотой Глобус», трехкратная номинантка на премию Oscar кинорежиссер и сценарист Агнешка Холланд; обладатель призов BAFTA и Emmy, трехкратный номинант на премию Oscar театральный и кинорежиссер Стивен Долдри; экс-арт-директор Royal Shakespeare Company и театра Almeida режиссер Майкл Аттенборо.
I’M WITH THE BANNED!Этот видеоролик – часть глобальной артистической кампании I’m with the Banned! (Я с запрещенными!), проводимой @Belarus Free Theatre.В его создании приняли участие:Эмма Томпсон – актриса и сценарист, двухкратная обладательница премии Oscar, техкратная обладательница премии BAFTA, двухкратная обладательница приза «Золотой Глобус» Стивен Фрай – писатель, актер и драматург, обладатель титула «Живых икон BBC» и член зала славы Ассоциации колледжей Агнешка Холланд – кинорежиссер и сценарист, обладатель премии «Золотой Глобус», трехкратный номинант на премию OscarСтивен Долдри – театральный и кинорежиссер, обладатель призов BAFTA и Emmy, трехкратный номинант на премию OscarМайкл Аттенборо – режиссер, экс-арт-директор Royal Shakespeare Company и театра AlmeidaНаталья Коляда – арт-директор Беларусского Свободного театраMaryna Yurevich – актриса Беларусского Свободного театраPavel Gorodnitskij – актер и режиссер Беларусского Свободного театраAlaksiej Saprykin – актер Беларусского Свободного театраKiryl Kalbasnikau – актер Беларусского Свободного театраСветлана Сугако – технический директор Беларусского Свободного театра___________________________________________________Беларусский Свободный театр будет благодарен вашей поддержке данной кампании в распространении этого видеоролика
Опубликовано Belarus Free Theatre Вторник, 14 июля 2020 г.