В Лондоне белорусских политзаключенных поддержали известные деятели культуры и наши соотечественники

Там в знак солидарности с белорусами прошла акция EVAlution. Она состоялась в рамках кампании I’m with the Banned! (Я – с запрещенными!), которую проводит Белорусский свободный театр, вынужденный по политическим мотивам обосноваться в британской столице.

Как пишет на своей странице в Фэйсбуке в интернете один из руководителей театра Николай Халезин, кампания направлена на поддержку белорусских политзаключенных.

В художественной акции EVAlution приняли участие 15 белорусских девушек, проживающих на данный момент в Великобритании. Шествие началось от галереи Serpentine и завершилось у белорусского посольства.

Опубликовано Nicolai Khalezin Вторник, 14 июля 2020 г.

Действие было приурочено к дню объявления Центризбиркомом Беларуси кандидатов в президенты на предстоящие 9 августа выборы.

Участие девушек – ответ на высказывание Александра Лукашенко о том, что «у нас Конституция не под женщину», что у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью.

Также к кампании I’m with the Banned! выпущен видеоролик, в записи которого приняли участие представители Свободного театра, а также двукратная обладательница премии Oscar, приза «Золотой Глобус» актриса и сценарист Эмма Томпсон; обладатель титула «Живые иконы BBC» писатель, актер и драматург Стивен Фрай; обладательница премии «Золотой Глобус», трехкратная номинантка на премию Oscar кинорежиссер и сценарист Агнешка Холланд; обладатель призов BAFTA и Emmy, трехкратный номинант на премию Oscar театральный и кинорежиссер Стивен Долдри; экс-арт-директор Royal Shakespeare Company и театра Almeida режиссер Майкл Аттенборо.