В Лондоне белорусских политзаключенных поддержали известные деятели культуры и наши соотечественники

I’M WITH THE BANNED!Этот видеоролик – часть глобальной артистической кампании I’m with the Banned! (Я с запрещенными!), проводимой @Belarus Free Theatre.В его создании приняли участие:Эмма Томпсон – актриса и сценарист, двухкратная обладательница премии Oscar, техкратная обладательница премии BAFTA, двухкратная обладательница приза «Золотой Глобус» Стивен Фрай – писатель, актер и драматург, обладатель титула «Живых икон BBC» и член зала славы Ассоциации колледжей Агнешка Холланд – кинорежиссер и сценарист, обладатель премии «Золотой Глобус», трехкратный номинант на премию OscarСтивен Долдри – театральный и кинорежиссер, обладатель призов BAFTA и Emmy, трехкратный номинант на премию OscarМайкл Аттенборо – режиссер, экс-арт-директор Royal Shakespeare Company и театра AlmeidaНаталья Коляда – арт-директор Беларусского Свободного театраMaryna Yurevich – актриса Беларусского Свободного театраPavel Gorodnitskij – актер и режиссер Беларусского Свободного театраAlaksiej Saprykin – актер Беларусского Свободного театраKiryl Kalbasnikau – актер Беларусского Свободного театраСветлана Сугако – технический директор Беларусского Свободного театра___________________________________________________Беларусский Свободный театр будет благодарен вашей поддержке данной кампании в распространении этого видеоролика

Опубликовано Belarus Free Theatre Вторник, 14 июля 2020 г.