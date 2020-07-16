В Белгазпромбанке арестованы 3 млн евро жены замминистра финансов России

В вечернем выпуске новостей на «Беларусь 1» 15 июля рассказали, что к «делу Белгазпромбанка» могут быть причастны российский «Газпром» и замминистра финансов России Андрей Круглов.

Представители Департамента финансовых расследований КГК рассказали о нескольких эпизодах дела, которые касаются «отмывания» российского капитала через Белгазпромбанк, сообщает TUT.BY.

Схема отмывания денег

— Департаментом финансовых расследований установлено, что через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшорных юрисдикций. Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством экс-руководителя банка Бабарико и иных лиц. Для прикрытия данной деятельности использовались векселя Белгазпромбанка, а также бестоварные сделки, — заявил старший инспектор ДФР КГК Артем Дунько.

По данным телеканала, с белорусской стороны схемой руководил Виктор Бабарико, с российской — экс-руководитель Старбанка Агаджан Аванесов. Он объявлен в розыск, его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

В сюжете сообщают, что деньги «отмывали» с помощью фирм-однодневок: каждый месяц их открывалось около 40, все — на подставные лица. Схема выглядела так: Старбанк Аванесова перечислял деньги на счета российских фирм в Белгазпромбанке, эти деньги конвертировались в доллары и евро, потом под предлогом оплаты товаров выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных Аванесову, часть «отмытых» средств возвращалась в Россию. Деньги также выводились на компании, известные по «Панамскому досье».

Недавно белорусские силовики задержали члена совета директоров Старбанка Анатолия Громовича. До 2006 года он был заместителем начальника Управления КГБ по Брестской области, директором Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси. В январе 2009 года его задержали в рамках дела о контрабанде на таможне «Западный Буг». Но в ноябре 2011 года Белорусский военный суд признал Громовича невиновным за недоказанностью в части совершенных преступлений. В 2012 году силовик стал членом Совета директоров Старбанка, которому в Беларуси принадлежал ИнтерПэйБанк (ранее Кредэксбанк). В 2015 году акционеры приняли решение о ликвидации ИнтерПэйБанка.

БТ показало фрагменты допроса Громовича в рамках расследования «дела Белгазпромбанка».

Эксклюзивный договор и замминистра финансов России

ДФР считает, что Белгазпромбанк проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома». Пару лет назад по поручению Бабарико его заместитель Сергей Шабан отправился в Санкт-Петербург на встречу с зампредом правления «Газпрома» Андреем Кругловым, чтобы обсудить объемы платежей со «Стройгазконсалтингом».

— Чуть более чем два года по расчетному счету «Стройгазконсалтинга», открытому в Белгазпромбанке, было проведено порядка 2,2 млрд долларов в эквиваленте, — отмечает Александр Прокопенко, замначальника Управления ДФР КГК. Значительную часть этих платежей составляли платежи между взаимосвязанными компаниями, которые возглавлял директор «Стройгазконсалтинга» Станислав Аникеев.

Деньги от российских структур поступали в Белгазпромбанк и в тот же или на следующий день возвращались в Россию в те же структуры или во вновь созданные компании. «Если сначала деньги перечислялись на счета офшорных компаний, то впоследствии как таковым офшором стал сам Белгазпромбанк», — говорится в репортаже.

Тем временем к «Стройгазконсалтингу» предъявили иски российские кредиторы на общую сумму более 100 млрд российских рублей.

В сюжете БТ отмечается, что российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской «дочки», под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан.

— Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка были заключены только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым Андреем Вячеславовичем (замминистра финансов России. — Прим. TUT.BY) на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его женой на сумму 3 миллиона евро», — рассказал замначальника управления ДФР КГК Беларуси Дмитрий Дягилев.

Закадровый голос рассказывает, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск: «Бабарико лично направлял в Москву подчиненных».

В сюжете фигурируют кадры допроса, снятые скрытой камерой, начальника центра премиального обслуживания Белгазпромбанка Владислава Комира.

О чем его допрашивают — неизвестно, но, отвечая на наводящие вопросы, он говорит о новом займе на 6 млн евро, который он ездил подписывать в Москву — лично к Круглову, который в то время занимал пост зампредседателя правления «Газпрома». Как утверждает Комир, в командировку в Москву его отправлял Кирилл Бадей (на то время зампредседателя правления Белгазпромбанка).

Приводятся показания и Кирилла Бадея, который рассказывает о том, что Круглов, являясь аффилированным лицом банка, уведомлял в соответствующем порядке совет директоров банка о том, что он совершал подобные сделки с Белгазпромбанком.

«Заняв место замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника», — отмечается в сюжете.

— В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест. Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Беларуси в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи, — пояснил Дмитрий Дягилев.

«Вопрос, почему московское руководство, зная о схемах в белорусской „дочке“, не пресекло их, остается открытым. Мы не сторонники конспирологических теорий, но вывод напрашивается сам собой. Не исключено, что Белгазпромбанк — это инструмент, который использовали против интересов Беларуси», — делают вывод авторы сюжета.

Кто курировал Белгазпромбанк последние 10 лет?

Андрей Круглов был много лет председателем совета директора Белгазпромбанка как один из представителей российских акционеров. В 2002—2019 гг. Круглов занимал пост заместителя председателя правления — начальника финансово-экономического департамента «Газпрома». Но в прошлом году его освободили от этой должности в связи с переходом на госслужбу. Круглов стал заместителем министра финансов. В 2015 году он был награжден указом Александра Лукашенко орденом Франциска Скорины за «Значительный личный вклад в укрепление и развитие белорусско-российских культурных связей».

Вместо Круглова зампредом правления «Газпрома» стал Фамил Садыгов. Ранее он 10 лет был зампредом правления Газпромбанка. Сейчас как раз Садыгов возглавляет совет директоров Белгазпромбанка. Именно за его подписью последовало обращение в Нацбанк Беларуси по поводу смены руководства в белорусском банке.

Еще одним старожилом совета директоров Белгазпромбанка является зампред правления Газпромбанка Александр Соболь. Эту должность в российском банке он занимает с 1999 года.

Другой член совета директоров Белгазпромбанка из «Газпрома» имеет белорусские корни. Это Александр Мешков. Он является заместителем руководителя аппарата правления — советником председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Впрочем, в Беларуси он известен больше как основатель Брестского гандбольного клуба им. Мешкова. Александр Мешков также возглавляет набсовет белорусской «дочки» «Газпрома». В «Газпром трансгаз Беларусь» была переименована компания «Белтрансгаз», которую «Газпром» в 2007—2011 годах купил за 5 млрд долларов.