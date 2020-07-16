Валерий Цепкало считает, что обжалование решения о нерегистрации его кандидатом в президенты Центризбиркомом превратится в формальность.

Политик на проведенной накануне пресс-конференции отметил, что не верит в то, что высший судебный орган страны является независимым в плане принятия решений. По его словам, если туда позвонят из администрации Лукашенко, то будет принято решение, идентичное решению ЦИК.

Это шаг ему нужен для последующего обращения в международные инстанции. Также он планирует создание информационных ресурсов, в том числе на английском языке, где будут опубликованы данные всех тех, кто является соучастниками «преступления против народа Беларуси», которое выражается в манипуляции с целью повлиять на результаты его волеизъявления.

Обжалование решения Центризбиркома, по признанию Цепкало, сейчас не главное направление действий его команды. Они внимательно изучают условия и возможности предвыборной агитации. Штаб политика собирается призвать своих сторонников и сторонников также не зарегистрированного кандидатом в президенты Виктора Бабарико к активному участию в разрешенных мероприятиях.

Он сказал, что готов протянуть руку помощи кандидату в президенты Светлане Тихановской, муж и руководитель избирательного штаба которой сейчас находится в тюрьме. По его мнению, Лукашенко оставил ее в президентской гонке, посчитав, что лишенная ресурса, она является слабым противником. Но она сыграет свою роль, отметил Цепкало. «Сила женщины – в ее слабости», – напомнил он известное высказывание. Он заявил, что именно потому, что она мать, женщина, будет считать своим долгом, ведя свою кампанию, всячески ее поддерживать.