В числе 71 компании, которые стали резидентами Парка высоких технологий в июле этого года, оказалась дочка крупного украинского IT-разработчика и интегратора RBC Group.

Самый известный ее продукт – BI-модуль (модуль бизнес-аналитики) для украинской системы государственных закупок ProZorro.

Завтра твоей страны изучило, насколько привлекательна для украинских бизнесов особая налоговая юрисдикция ПВТ.

Украинский капитал и корни имеют свыше десяти резидентов ПВТ, занимающихся разработкой программного обеспечения под заказ, выпуском собственных продуктов, а также другими проектами. Вот несколько самых значимых из них.

Ciklum

В 2007 году резидентом ПВТ стала компания «Сиклум Бел». Ее учредителем является IT-холдинг Ciklum, созданный в Украине в начале 2000-х годов осевшим там датским инвестором Торбеном Майгаардом (он умер в прошлом году). На сегодня Ciklum – один из крупнейших IT-бизнесов в Украине с офисами в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Виннице и Львове. Кроме Украины и Беларуси компания разрабатывает программное обеспечение в Польше, Испании и Пакистане.

С 2015 года одним из совладельцев Ciklum является Ukrainian Redevelopment Fund, принадлежащий американскому миллиардеру Джорджу Соросу.

Exadel

С 2007 года в ПВТ работает и компания «Эксадел», созданная гражданином США и уроженцем Украины Фимой Кацем. Белорусский «Эксадел» — один из крупнейших работодателей в отечественной IT-отрасли – его центры разработки находятся в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и Витебске. Также программисты работают на группу Exadel в нескольких городах Украины, России, Литвы и Польши.

Exadel специализируется на разработке программного обеспечения под заказ. В прошлом году обсуждалась возможная сделка по покупке EPAM Systems бизнеса Фимы Каца. Но она так и не состоялась.

Softarex Technologies

Softarex Technologies была создана в начале 2000-х годов украинцами и имеет два центра разработки в Харькове и в Минске (с 2017 года). Ее штаб-квартира находится в США.

Компания работает по смешанной модели – под заказ и над собственными продуктами в сфере финтеха и в других отраслях.

Rozetka.ua

Владельцы одного из крупнейших онлайн-ретейлеров Украины Rozetka.ua Владислав и Ирина Чечеткины в 2018 году приобрели компанию EVO, которая занималась развитием маркетплейсов на территории нескольких стран постсоветского пространства. В их числе им достались активы и в Беларуси — Deal.by и Kabanchik.by. В том же 2018 году управляющая компания «Проект Дилбай» стала резидентом ПВТ.

Anadea

IT-компания из украинского Днепра имеет два центра разработки в Беларуси – в Минске и Гродно. Управляющая ими компания «Анахорет» с прошлого года входит в структуру ПВТ и пользуется предоставляемыми его юрисдикцией налоговыми льготами.

iExchange

Украинец Игорь Снижко в 2018 году стал сооснователем второй в истории Беларуси криптобиржи iExchange и ее оператора — компании «Криптотрейд». С прошлого года «Криптотрейд» является одним из резидентов белорусского Парка высоких технологий.

Партнерами Снижко по этому бизнесу являются несколько белорусских инвесторов.

Pavaga Gaming

Еще один совместный белорусско-украинский проект в рамках ПВТ реализуют с прошлого года основатели компании Pavaga Gaming.

Это – белорусские и украинские киберспортсмены, которые предлагают свои услуги по подготовке киберспортивных команд. Учитывая, что в 2018 году киберспорт признан Международным олимпийским комитетом официальным видом спорта и существует высокая степень вероятности его включения в перечень олимпийских дисциплин, такое направление может оказаться весьма перспективным.