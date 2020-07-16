Сегодня, 16 июня, прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на которой было объявлено об объединении усилий, сообщает TUT.BY.
На встрече штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. В сообщении штаба Бабарико сказано, что объединенная команда планирует:
- призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать
- освободить политзаключенных, экономических заключенных, предоставив право на пересмотр дел в независимых и честных судах
- провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года
- информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами
- призывать участвовать в инициативах за честные выборы.