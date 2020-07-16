Сегодня, 16 июня, прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на которой было объявлено об объединении усилий, сообщает TUT.BY.

На встрече штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. В сообщении штаба Бабарико сказано, что объединенная команда планирует: