Минфин США внес в санкционный список трех российских физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом, «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Санкции введены против компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, помогавших уклоняться ему от санкций США. Они направлены против лиц и компаний, которые «непосредственно способствовали глобальным операциям Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане», цитирует «Коммерсант» сообщение ведомства.

«Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру, — приводятся слова министра финансов США Стивена Мнучина. — Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости привлечь его и других участников к ответственности, с тем чтобы Судан и другие страны могли действовать свободно».

Среди попавших под санкции юридических лиц названы петербургская компания «М Инвест», суданская Meroe Gold Cо. Ltd, китайская Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгские Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company.

Все компании Госдеп посчитал связанными с Пригожиным, кроме Meroe Gold — она связана с «М Инвест», передает РБК.

В списке также оказались Игорь Лавренков (за связь с Пригожиным), Андрей Мандель (связан с ООО «М Инвест»), а также Михаил Потепкин (связан с внесенными в список «М Инвест» и Meroe Gold Cо. Ltd).

Минюст США в 2018 году обвинил российского предпринимателя Евгения Пригожина и «Агентство интернет-исследований» во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Против него ввели санкции. В марте 2020 года суд Вашингтона закрыл дело против Пригожина. Это связано с тем, что фирма предпринимателя «Конкорд» не имеет присутствия в США и не понесет действенное наказание в случае обвинения. Пригожин сообщал о планах взыскать 50 млрд долларов за незаконное преследование.