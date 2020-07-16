Штаб кандидата в президенты Беларуси Сергея Черечня ведет переговоры о присоединении к заявившим об объединении штабам кандидата в президенты Светланы Тихановской и экс-претендентов на президентский пост Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

«Переговоры об объединении со штабами демократических кандидатов ведем давно, но пока конкретных договоренностей не достигнуто», — сообщил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь штаба Череченя Олег Чумаков, комментируя возможность объединения усилий с этими штабами.

При этом в штабе Черечня подчеркивают, что идейных препятствий для объединения не имеется. «Обозначенные 5 принципов объединения не противоречат позиции Сергея Черечня», — сказал Чумаков.

Как сообщалось, штаб арестованного экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико в четверг сообщил об объединении усилий со штабами кандидата в президенты Светланы Тихановской и экс-претендента Валерия Цепкало.

«Сегодня прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Мы объединяем свои усилия», — говорится в заявлении штаба Бабарико.

Там также назвали основные принципы предвыборной кампании объединенных штабов. «Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать. Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах. Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года», — отмечено в заявлении.