Власти на протяжении всех этапов предвыборной кампании пренебрегают даже теми законами, которые сами же создали.

Поводы, которыми Центризбирком воспользовался для отказа в регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты, являются абсолютно незаконными и антиконституционными. Об этом заявил Олег Гулак, председатель Белорусского Хельсинкского Комитета, во время конференции «Правозащитники за свободные выборы».

А ведь в ЦИК работают юристы!

Речь идет о письме из Госконтроля, которое озвучила Лидия Ермошина. В нем сообщается, что уже установлен ряд нарушений – они в результате приводят к несоответствию сведений, указанных в декларации Виктора Бабарико.

«Для нас было большим разочарованием, что Центризбирком таким образом применил сведения из уголовного дела. Это не соответствует конституционному принципу презумпции невиновности. Эти сведения – просто информация, которую еще предстоит оценить суду. Вероятно, что суд может не принять эту информацию ко вниманию, может признать ее юридически незначимой с точки зрения доказательств, — предположил правозащитник. – Такое вольное использование сведений, которые никаким образом не верифицированы и не подтверждены – это не соответствует ни требованиям белорусского законодательства, ни международным стандартам».

Олег Гулак удивился, что подобное решение принял Избирком, в котором «много профессиональных юристов».

Ермошина наказала всех белорусов за акции Тихановского

Впереди страну ждет следующий этап предвыборной кампании – агитация за кандидатов. И он уже сопровождается дискриминационными решениями: местные органы власти сократили количество мест для проведения агитации вывешивания агитационных материалов. Сокращение существенное – в 10-15 раз в некоторых населенных пунктах. На это указал глава незарегистрированного в Беларуси Правозащитного центра «Вясна» Владимир Лабкович.

Сокращение мест для агитации противоречит статье 45 Избирательного кодекса, а также методическим рекомендациям самого ЦИК, которые предусматривают, что место проведения агитации должно быть максимально удобным и доступным для граждан. Глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила такое решение реакцией на действия Сергея Тихановского и Николая Статкевича, которые якобы проводили массовые мероприятия под видом сбора подписей.

«Это абсолютно неправовое объяснение. Получилось, что власти обиделись на некоторых участников кампании, и теперь отказали всем гражданам в реализации их права на получение информации во время агитационной кампании», — считает Владимир Лабкович.

Отмечено, что на протяжении всех этапов – регистрации инициативных групп, избрания членов участковых комиссий, регистрации кандидатов в президентов и начала агитации – грубо нарушалось законодательство. Правозащитник назвал происходящее «деградацией правовых норм».