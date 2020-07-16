Посмотрите, как микропластик добрался до овощей, которые мы едим

Микропластик (МП), то есть крошечные пластиковые частицы длиной менее 5 миллиметров, теперь можно найти в океане и других водных экосистемах. Поскольку микропластик стал повсеместно распространяться, ученые стали беспокоиться о его переносе из окружающей среды в пищевую цепь и о потенциальном влиянии на здоровье человека.

Ученые из Академии наук Китая (CAS) недавно обнаружили, что МП действительно загрязняет съедобные растения, включая овощи, которые мы едим. Исследование было опубликовано в журнале Nature Sustainability.

Большинство микропластика выбрасывается в земную среду и накапливается в большом количестве в почве. Кроме того, вторичные частицы образуются в результате разложения пластмасс. Сточные воды, важный источник для сельскохозяйственного орошения, также содержат малогабаритные частицы МП.

Несмотря на наличие микропластика в окружающей среде, вопросу о его поглощении сельскохозяйственными растениями не уделялось большого внимания.

В течение десятилетий ученые полагали, что пластиковые частицы были просто слишком большими, чтобы проходить через физические барьеры неповрежденной растительной ткани. Но это новое исследование опровергает такое предположение.

Трещины на боковых корнях культур салата и пшеницы могут поглощать микропластик из окружающей почвы и воды. Он может быть перенесен из корней в съедобные части культуры, заявили ученые.

Ученые уже знали, что частицы размером до 50 нанометров могут проникать в корни растений. Но группа профессора Луо из Академии наук Китая показала, что частицы, примерно в 40 раз превышающие этот размер, также могут попасть в растения.

Частицы микропластика, идентифицированные в этом исследовании, были сферическими, размером до 2 микрометров с небольшой степенью механической гибкости. Эти особенности позволили им проникнуть в небольшое апопластическое пространство клеток корня растения.

Ученые предположили, что частицы, большие, чем те, которые они изучали, также могут быть поглощены растениями.

Эти данные свидетельствуют о возможности передачи микропластика по пищевой цепи. Если частицы проникают в сельскохозяйственные культуры, они также попадают в мясо и молочные продукты. На вопрос о том, как микропластик влияет на здоровье людей, четкого ответа пока нет.