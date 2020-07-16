Киркоров сорвал маску на открытии своей звезды в Витебске: «Да ну!»

На открытие своей именной звезды у Летнего амфитеатра в Витебске Филипп Киркоров пришел в маске с шипами от «Dolce&Gabbana», но вскоре сорвал ее с лица.

Поскольку до запланированной пресс-конференции оставалась всего четверть часа, церемонию открытия провели стремительно и без лишних формальностей. Артист расписался на пластине, скрывавшей до времени его именную плиту, а потом подошел к микрофону.

Сначала Филипп Киркоров попробовал говорить в маске, украшенной стразами и шипами, но через несколько мгновений со словами «Да ну!» сорвал ее. После недолгой речи была фотосессия у плиты, которую, кстати, уложили рядом с плитой Таисии Повалий.

На «Звездном часе» в пресс-центре фестиваля, который в этом году расположился в концертном зале «Витебск» Киркоров много и охотно рассказывал о личной жизни и о своих творческих мечтах. В частности он заявил, что хочет сыграть на театральных подмостках короля Лира.