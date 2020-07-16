Состояние Маска, по данным счетчика Forbes Real-Time, сейчас составляет 68,5 миллиарда долларов, что позволило ему подняться на восьмую строчку рейтинга.

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes в основном благодаря росту стоимости акций Tesla, сообщается на сайте издания.

Состояние Маска, по данным счетчика Forbes Real-Time, сейчас составляет 68,5 миллиарда долларов, что позволило ему подняться на восьмую строчку рейтинга. Forbes отмечает, что с 18 марта по 14 июля 2020 года состояние предпринимателя увеличилось более чем на 20 миллиардов долларов. За это же время акции Tesla подорожали на 290%, сообщает РИА «Новости».

При этом тройка лидеров рейтинга по-прежнему остается неизменной. Первое место в списке самых богатых людей мира по-прежнему занимает глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 179,1 миллиарда долларов, второе — глава Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 113,4 миллиарда, третье место оставляет за собой глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в 112,2 миллиарда доллара, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.

Вместе с тем Financial Times составила рейтинг из ста компаний по росту капитализации с начала 2020 года. Как минимум 10 компаний подорожали на $1,45 трлн.

При этом основной рост в пандемию пришёл на IT-отрасль, онлайн-торговлю, здравоохранение и телекоммуникации. По данным FT, были определены компании, кто больше всего приобрёл на время пандемии коронавируса, сообщает kod.ru.

Наиболее «поправился» Amazon, став дороже на 401,1 млрд долларов. На второй позиции оказался Microsoft, чья капитализация выросла на 269,9 млрд долларов. Apple стала дороже на 219,1 млрд долларов.

Tesla же оказалась на 4-м месте, прибавив 108,4 млрд долларов. Несмотря на жалобы Илона Маска на слишком дорогие акции, в начале июня цена за бумагу компании превысила 1000 долларов.