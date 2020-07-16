Белорусские ученые изобрели съедобную упаковку

Съедобные пленки изобрели белорусские ученые. Из чего их изготавливают? Для каких продуктов они предназначены? Каковы перспективы их применения? Об этом «Минск-Новости» узнала в лаборатории растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ.

В ряде стран — США, Японии, Китае, Франции — съедобную упаковку изготавливают и используют уже давно. 7 лет назад представители одного из вузов КНР обратились к белорусским коллегам с просьбой помочь разработать подобный материал с улучшенными физико-механическими и химическими показателями. Сотрудники лаборатории растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ с успехом справились с задачей. А потом, используя накопленный опыт, решили создать отечественный аналог.

— Основа наших пленок — полученный из картофеля, кукурузы, бобов крахмал. Плюс фильтрованная вода и натуральные добавки, — объясняет заведующий лабораторией доктор химических наук Дмитрий Гриншпан. — Изготовленные на оборудовании из нержавейки, наши материалы клинически чистые и биоразлагаемые. А это огромное преимущество. Проблема биологического распада сегодня крайне остра, а вариантов ее решения чрезвычайно мало. Мир идет по пути запрета пластика. Во многих странах принимаются меры, чтобы сократить использование мелких полиэтиленовых пакетов. Съедобная упаковка — отличная альтернатива. Главный плюс — она не требует утилизации. Кроме того, она безопасна для организма, может обладать дополнительными полезными функциями, например, предупреждать ряд заболеваний. А еще наши пленки повышают сохранность продуктов, их вкусовые качества, полезные свойства.

Сегодня ученые предлагают уже несколько десятков различных съедобных пленок — толщиной от 0,02 до 0,5 мм, разных цветов (это достигается за счет пищевых красителей), с разными запахами. В них можно заворачивать практически все твердые, не содержащие воды, продукты. Они отлично подходят для сладостей, специй, чая и кофе, замороженного мяса. Заливаешь съедобный пакетик с чаем кипятком, он растворяется — и пожалуйста, наслаждайтесь чудесным напитком.

Уже предложены антикариесные пленки с добавлением антимикробных добавок — куркумы и гвоздики. Обернув в них шоколад, можно не бояться проблем с зубами. Впервые в мире белорусские ученые изобрели съедобную упаковку для тарталеток, для приправ к «Роллтону», для жарки мяса.

Фото Ирины Малиновской