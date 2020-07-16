Физический пуск Белорусской АЭС планируется провести в первых числах августа, об этом в своем обращении к сотрудникам атомной отрасли заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, в данный момент Росатом активно работает над получением разрешения на проведение физического пуска БелАЭС. «Рассчитываем, что он состоится в первых числах августа», — подчеркнул глава корпорации.

Лихачев отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, работа по возведению объектов, в том числе в Беларуси, не останавливалась. «Мы сумели организовать постоянную ротацию персонала там, где строительные работы идут особенно активно. Это Беларусь, Бангладеш, Турция», — отметил он.

Глава Росатома назвал несколько важных задач корпорации, которые необходимо решить до конца текущего года. Среди них — проведение энергопуска Островецкой АЭС.